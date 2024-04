(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Giustizia; Ronzulli (FI): sinistra giustizialista, usa questione morale solo per avversari

“La sinistra è il partito delle tasse, del giustizialismo, capace di brandire la questione morale solo quando questa riguarda e coinvolge i loro avversari politici, salvo poi scoprire un garantismo di facciata se nelle maglie della giustizia finiscono i loro esponenti. E’ quello che sta avvenendo, in Puglia. Noi invece siamo e restiamo garantisti, crediamo nella presunzione d’innocenza fino al terzo grado di giudizio.”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Matera nel corso della campagna elettorale per le elezioni Regionali in Basilicata.

“Siamo profondamente diversi. La sinistra – ha proseguito – è un miscuglio di sigle, nomi e simboli di partiti vecchi e nuovi, profondamente diversi fra loro, cartelli elettorali che hanno contratto matrimonio ad un mese dalle elezioni per divorziare il primo giorno delle sedute parlamentari, senza prospettive se non quella di provare, con scarsi risultati, ad occupare poltrone e potere. Noi siamo quelli del buon governo, puntiamo alla crescita del Paese e otteniamo risultati. Lo facciamo a livello centrale, lo abbiamo fatto a livello locale, come in Basilicata, dove Vito Bardi ha ben governato e merita di essere rieletto presidente della Regione”, ha concluso.