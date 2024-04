(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Forza Italia, Nevi: “Dolore per scomparsa Giovanni Paolo Bernini”

“Mi unisco al dolore della nostra comunità di FI per la improvvisa

scomparsa di Giovanni Paolo Bernini. La sofferenza patita per un ingiusto

processo e la felicità per aver potuto dimostrare la sua estraneità alle

pesanti accuse che gli erano state rivolte lo avevano reso più forte e

avevano sprigionato la sua voglia di fare politica. Ricordavamo sempre i

tempi del periodo del secondo governo Berlusconi quando lui collaborò con

il ministro Lunardi, poi l’esperienza da amministratore della sua Parma,

sempre attento alle dinamiche del suo territorio che amava e per il quale

si batteva sempre. Ora era entusiasta per la sua nuova avventura di

candidato sindaco a Berceto. Purtroppo la improvvisa scomparsa cancella

tutto questo e ci lascia un grande vuoto. Esprimo le mie più sentite

condoglianze alla famiglia”.

Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

