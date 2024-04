(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Europee. Zanella (AVS): Nostra alleanza è patto-costellazione, uomini e

donne per nuova idea di Europa

“La giustizia sociale, climatica e ambientale non possono esistere

indipendentemente. Anche se la consapevolezza del cambiamento climatico e

la necessità di affrontare la crisi del welfare state e quella sanitaria

europea sono ormai diffuse, è essenziale un’iniziativa politica condivisa.

La nostra alleanza nasce dalla consapevolezza, direi umile,

dell’insufficienza di ciascuna forza politica qui riunita. In Europa,

infatti, è necessaria una grande forza e condivisione. Nell’ultima

conferenza stampa, la metafora usata da Leoluca Orlando, ‘le nostre storie

sono le nostre stelle’, mi ha molto colpito: immagino la nostra alleanza

come un patto-costellazione, un’Europa di donne e uomini, non solo nati

qui, ma anche nuovi cittadini che vengono a salvarci. Quest’Europa deve

essere un soggetto vero, non come ora che balbetta di fronte alle forze

geopolitiche internazionali. Credo che se abbiamo l’ambizione di proporre

questa nuova idea di Europa, dobbiamo avere le idee giuste, non solo in

Europa, ma in tutto il mondo”.

Così, durante “Il coraggio di osare”, l’iniziativa di presentazione dei

candidati di Alleanza Verdi e Sinistra in corso a Roma, la Presidente del

Gruppo AVS alla Camera dei Deputati, Luana Zanella.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75