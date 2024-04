(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Europee. Guarda (AVS): Riempire istituzioni di combattenti per pace. Noi

siamo questo

“Per costruire la pace, bisogna riempire le nostre istituzioni di persone,

uomini e donne, che credono nella pace con ogni fibra del loro corpo. E noi

siamo questo. Bisogna chiedere con forza la costruzione di un mondo unito;

dobbiamo decisamente formarci e formare le nuove generazioni di politici

alla comunicazione non violenta e al confronto pacifico. È fondamentale

appassionare tutti i cittadini a un concetto base: se ti interessa la pace

nella tua comunità, devi dedicarti alla pace nelle comunità altrui. Nessuno

può essere in pace se altrove si vive ingiustizia, morte, violenza,

mancanza di rispetto dei diritti umani. E bisogna ricordare che la pace tra

i popoli non è possibile senza pace tra l’uomo e la natura. Dobbiamo

lavorare su un cambiamento culturale. Cominciamo a pensare a noi stessi

come grandi combattenti per la pace, ma trasformiamo questo termine in

qualcosa che unisca noi e i popoli. Iniziamo da noi, dalla nostra lista,

dall’unione e dall’amicizia, dalla costruzione di pace tra di noi e

speriamo di costruire la pace anche con gli altri. Spero vivamente che la

prossima Europa che costruiremo possa tradursi nella promozione di pace per

oggi e per domani. Questo ha un significato politico e personale molto

grande per me, poiché sto facendo i miei primi passi nella maternità,

insieme a voi in questa campagna elettorale”.

Così, durante “Il coraggio di osare”, l’iniziativa di presentazione dei

candidati di Alleanza Verdi e Sinistra in corso a Roma, la consigliera

regionale del Veneto e candidata di AVS alle prossime elezioni europee,

Cristina Guarda.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75