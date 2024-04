(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Europee. Borelli (AVS): Chi inquina paga: deve diventare un concetto europeo

“Chi inquina paga: deve diventare un concetto europeo. In Campania, abbiamo

il problema della Terra dei Fuochi, ovvero una devastazione ambientale da

parte di veri e propri criminali. Abbiamo sempre detto ai cittadini di

denunciare, e nella Terra dei Fuochi, i comitati di Acerra hanno

identificato chi sversava sostanze nocive che hanno avvelenato la terra e

causato morti per tumore, devastando i terreni e uccidendo molti animali.

Le denunce hanno portato a un’inchiesta, un processo e condanne definitive.

La famiglia Pellini, ad esempio, è stata condannata per disastro ambientale

colposo. Eppure, dopo anni, gli avvocati hanno ottenuto indietro i beni

sequestrati, frutto dell’avvelenamento. A chi è morto, a chi voleva le

bonifiche, non è stata fatta giustizia. Chiediamo che l’Europa intervenga,

perché la questione ambientale non rimanga inascoltata”.

Così, durante “Il coraggio di osare”, l’iniziativa di presentazione dei

candidati di Alleanza Verdi e Sinistra in corso a Roma, il deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

