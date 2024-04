(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Basilicata. Domani, 15 aprile, Bonelli (AVS) a Matera per la campagna

elettorale

“Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di

Alleanza Verdi e Sinistra, interviene sulla campagna elettorale in una

conferenza stampa convocata per lunedì 15 aprile alle ore 11.00 in Piazza

San Francesco D’Assisi. Saranno presenti Donato Lettieri (Esecutivo

Nazionale Europa Verde), Giuseppe Digilio (Coordinatore Europa Verde

Basilicata), Gianni Rondinone (Segretario Sinistra Italiana Basilicata) e

Marina Bianchi (Portavoce regionale Giovani Europeisti Verdi)”.