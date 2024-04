(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Autonomia: Silvestro (FI), domani in Emilia Romagna ottava tappa audizioni

su Lep

Domani, 15 aprile, dalle ore 12.30 presso la Prefettura di Bologna, si

riunirà la Commissione bicamerale per le Questioni Regionali per la sua

ottava tappa del ciclo di audizioni sull’indagine conoscitiva sui Lep.

“Continuiamo il tour nelle regioni d’Italia per l’indagine conoscitiva sui

livelli essenziali di prestazione legati all’attuazione dell’Autonomia

differenziata”, dichiara il Presidente della commissione e senatore di

Forza Italia Francesco Silvestro. “L’incontro di domani in Emilia Romagna

sarà l’ottavo che ci apprestiamo a svolgere. L’indagine che stiamo

eseguendo in tutto il Paese – prosegue – servirà a far emergere le

problematiche legate ai livelli essenziali di prestazione, che devono

essere la garanzia dell’unità del paese, eliminando il gap che già esiste

tra le Regioni e consentendo di superare finalmente il vecchio criterio

della spesa storica. Domani avremo un calendario ricco di incontri, saranno

auditi il presidente della città metropolitana e sindaco di Bologna, Matteo

Lepore; il sottosegretario della presidenza della giunta regionale, Davide

Baruffi; Il vice presidente della Camera di Commercio, Amilcare Renzi, le

organizzazioni datoriali e i sindacati dell’ Emilia Romagna”, conclude

Silvestro.

