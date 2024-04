(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 MICHELE SANTORO, BARBERA (PRC): “MEGLIO BUFFALO BILL CHE FARE IL CECCHINO

DEL MAINSTREAM”

“Meglio fare la figura di Buffalo Bill che prestarsi a fare il cecchino per

conto terzi di quei poteri forti che sostengono le politiche guerrafondaie

e liberiste che ci stanno portando sull’orlo di un baratro, come fa oggi,

con un inaudito editoriale pieno solo di insulti, Fabrizio Roncone sul

Corriere della Sera. Nonostante ciò, questo editoriale è un buon segnale,

visto che il Corriere è da sempre la voce delle nostre classi dirigenti,

quelle che hanno sempre sostenuto, senza se e senza ma, i diversi governi

che si sono succeduti alla guida del Paese, al di là del loro colore

politico, purchè fossero in linea con gli interessi del mainstream e quelli

rigosanente a stelle e strisce. Le stesse classi dirigenti che hanno

impoverito e svenduto il Paese ai poteri forti e che oggi indossano

l’elmetto come negli anni ’30 del secolo scorso, per coprire i loro

fallimenti. Un buon segnale perchè la lista ‘Pace Terra Dignità’ nasce

proprio in rottura con le politiche liberiste e guerrafondaie di queste

classi dirigenti avviate ormai, senza alcuna gloria, al loro inevitabile

tramonto. È evidente che la lista annunciata da Michele Santoro e Raniero

La Valle e messa in campo da diversi soggetti politici e sociali, inizia a

fare paura in quanto, al di là dei numeri odierni, bassi ma in continua

crescita, si rivolge a quella maggioranza finora silenziosa che continua ad

esprimersi nei sondaggi contro le politiche belliciste dei governi

occidentali, come hanno giustamente rilevato alcuni autorevoli

commentatori. Lista che si candida ad essere il primo embrione di un un

nuovo campo, che non è quello cosiddetto “largo” che piace tanto ad alcuni

nostri commentatori, ma quello contro la guerra e le politiche liberiste e

antipopolari che hanno impoverito l’Europa e che ci stanno portando a una

nuova guerra mondiale”. È quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del

comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.