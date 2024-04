(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 FORZA ITALIA: ROSSELLO (FI), “MAI TRASCURARE VALORI CRISTIANI, MODERATI E LIBERALI”

“Grazie Antonio Tajani per averci dato la possibilità di iniziare gli Stati Generali dell’Economia qui a Milano.

Siamo sotto l’egida della Madoninna di Milano e quindi partiamo all’insegna della Madoninna che ci protegge. È un significato da non trascurare perché si parla in questo periodo di diplomazia della misericordia, si parla di valori moderati e guidati da una comune matrice: quella cristiana. Lasciatemi dire questo e lasciatemi dire che alla base di una scelta cristiana c’è la forza di un’economia sana. Grazie a tutti!”. Lo ha dichiarato Cristiana Rossello, deputata di Forza Italia e coordinatrice cittadina del Comune di Milano intervenendo agli Stati Generali dell’Economia del partito azzurro in corso a Milano.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma