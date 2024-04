(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

Donne, Mori (Pd): Proposta politica femminista contro nazionalismi e destre per rafforzare pace, welfare e autodeterminazione

A margine dell’iniziativa sui “Femminismi. Conoscere il passato per costruire il futuro” promosso dalla Conferenza regionale delle Democratiche della Calabria tenutosi a Vibo Valentia nel pomeriggio, la Portavoce nazionale delle Democratiche Roberta Mori intervenendo in una riunione gremita ha dichiarato: “Il percorso verso la Scuola nazionale di formazione democratica e femminista parte da una riflessione condivisa e collettiva dei territori. In questo momento cruciale, in una curva della storia difficile e grave con le guerre e la crescita delle disuguaglianze, la nostra visione di Europa tra le persone e all’altezza della loro vita e dei loro bisogni è leva necessaria del cambiamento. A partire dai bisogni delle ragazze e delle donne. La nostra proposta politica si contrappone alle istanze dei nazionalisti e delle destre: pace, diritti, welfare, conversione ecologica, libertà e autodeterminazione delle donne”.

“Ci sentiamo sulle spalle – prosegue Mori – una grande responsabilità: come Democratiche e come donne. Dobbiamo portare il nostro progetto e la nostra visione di Europa tra le persone. In questo senso il ruolo della Conferenza può e deve essere centrale. Proporremo una campagna di comunicazione e mobilitazione in tutto il Paese con una proposta politica che sappia contrapporsi alle istanze dei nazionalisti e delle destre: pace, diritti, welfare, conversione ecologica, libertà e autodeterminazione delle donne”.