Basilicata; Ronzulli (FI): Bardi ha fatto rinascere regione e merita di essere rieletto

“Le elezioni in Basilicata sono un confronto fra il buongoverno, la competenza ed i risultati conseguiti da chi ha profondamente cambiato il volto alla Regione, con il merito di farla rinascere e rilanciarla, e una sinistra senza visione, senza programmi, senza la capacita di proporre una credibile alternativa di governo e, fino a poche settimane fa, senza neanche un candidato, pescato all’ultimo come in una tombola”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Lagonegro (Potenza) ad una manifestazione a sostegno del candidato di centrodestra, Vito Bardi.

“Il presidente – ha proseguito – ha fatto molto bene, dopo anni di mala gestione della sinistra. Come diceva sempre Berlusconi, è necessario governare almeno 10 anni per per poter vedere risultati e far diventare strutturale l’ammodernamento del Paese, per metterlo al passo con le grandi democrazie occidentali. Questo vale a libello centrale, ma vale anche a livello regionale e periferico, dove si ha un costante rapporto con la cittadinanza. Chi ha lavorato con così tanta competenza, dedizione, ma soprattutto amore per una terra meravigliosa come la Basilicata, con il contributo determinante di Forza Italia, di cui Bardi è un dirigente di primo piano, merita di essere rieletto”, ha concluso.