(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Violenza genere: Frassinetti (FdI), educazione al rispetto prima cosa da insegnare

“La scuola ha una funzione essenziale nell’insegnamento della cultura del rispetto fin dalla più tenera età verso ogni essere vivente. Il modello da seguire, su una questione delicata come quella della violenza di genere, è sicuramente la collaborazione proficua tra istituzioni, magistratura, associazioni, forze dell’ordine e famiglie, come lo dimostra oggi l’esperienza presentata qui a Rimini” questo quanto ha dichiarato l’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione ed al Merito, intervenendo al convegno “A volte non è romantico. Le relazioni pericolose off e online” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini al liceo scientifico Einstein.

