MILANO È MEMORIA. IN PIAZZALE LAVATER UNA TARGA RICORDA GILLO DORFLES E GUIDO LOPEZ, AMICI E PROTAGONISTI DELLA CULTURA MILANESE

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 MILANO È MEMORIA. IN PIAZZALE LAVATER UNA TARGA RICORDA GILLO DORFLES E GUIDO LOPEZ, AMICI E PROTAGONISTI DELLA CULTURA MILANESEMilano 12 aprile 2024 – Piazzale Lavater ricorda Gillo Dorfles e Guido Lopez, due grandi protagonisti della cultura milanese, amici di una vita, vissuti a pochi passi dalla piazza, recentemente riqualificata. Si è tenuta oggi la cerimonia di scoprimento del cippo con targa che celebra i due intellettuali alla presenza dei familiari, degli amici e di tante persone che proprio in quel luogo con Dorfles, docente di Estetica e critico d’arte e Lopez, giornalista e scrittore, entrambi di origini ebraiche, hanno passeggiato e chiacchierato.La posa, richiesta anche dai residenti del quartiere sostenuti dal Municipio 3, per onorare i due illustri concittadini, è stata approvata dalla Giunta nell’ambito del progetto “Milano è Memoria”, nato nel 2017 per dare rilievo e ricordare persone, fatti ed eventi che testimoniano la storia e l’identità della città e che in questi anni ha sostenuto e promosso numerose iniziative grazie alla collaborazione di associazioni, cittadine e cittadini.La festa di oggi si è tenuta nel giorno della nascita di Gillo Dorfles, avvenuta il 12 aprile 1910 a Trieste, e ha visto la partecipazione di tante bambine e bambini della scuola “Antonio Stoppani” che hanno partecipato ai “Giochi di una volta” organizzati dal Municipio 3 in collaborazione con l’Associazione Genitori Stoppani e i nonni del quartiere.“Nel centenario della nascita di mio padre sono molto lieto che una targa in piazzale Lavater ricordi il suo nome assieme a quello di Gillo Dorfles – spiega il figlio Guido Lopez Nunes –. Entrambi vivevano a fianco ed erano accomunati da antiche coniugazioni familiari. Guido Lopez ha contribuito profondamente alla conoscenza della città coi suoi libri, fra cui “Milano in mano”, “La Roba e la Libertà”, “Storia e storie di Milano” (quest’ultimo fu dono nuziale di Palazzo Marino ai novelli sposi, con la giunta Pisapia). Ringraziamo l’Amministrazione comunale e municipale per la bella iniziativa”.Il ricordo di Gillo Dorfles e Guido Lopez proseguirà lunedì 15 aprile, alle ore 18:30 al Memoriale della Shoah con la presentazione di “Fàlfal. Essere ebrei è difficile, pericoloso, ma stimolante”, volumetto prodotto da Ugo Mursia Editore per il centenario di Guido Lopez. Fàlfal è una grottesca fantasia attorno al tema dell’antisemitismo. Un racconto inedito e i carteggi con Edith Bruck e Primo Levi. Con Rosario Tedesco (Attore e drammaturgo), Alberto Cavaglion e Fabio Lopez Nunes. Proiezione di video e pillole di memoria sulla vita e l’opera di Guido Lopez.

