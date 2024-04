(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Made in Italy: Furgiuele (Lega), nostro dovere difendere brand riconosciuto in tutto il mondo

Roma, 12 apr. – “Le nostre radici sono il nostro futuro. Averle saldamente affondate in una terra ricca di arte, cultura e tradizione, come l’Italia, ci ha permesso di affrontare l’innovazione con una consapevolezza unica. La dicitura ‘Made in Italy’ non sta solo a significare che un determinato prodotto è stato creato o ideato in Italia. Questo termine rappresenta la qualità, la creatività e la passione nei settori dell’abbigliamento, dell’agroalimentare, della bigiotteria, della pelletteria, dell’arredamento, dell’automobile e dell’industria cinematografica. Il “Made in Italy” incarna appieno lo stile italiano, ammirato e desiderato in tutto il mondo. È un dovere imprenditoriale, politico e sociale salvaguardare e tutelare chi – ancora oggi – continua a dar vita alla tradizione artigianale italiana di alta qualità. Il nostro Paese, infatti, vanta una storia del ‘fatto a mano’ legata profondamente all’identità di ogni regione, con una straordinaria varietà di arti e mestieri che costituiscono una potente eredità culturale. Un’eredità che non deve andare persa, ma che deve spronare tutti, soprattutto le nuove generazioni, a difendere un marchio di qualità e autenticità riconosciuto in tutto il mondo”.

Così il vice capogruppo della Lega alla Camera Domenico Furgiuele, alla prima edizione della tavola rotonda ‘Made in Italy week’, nella splendida cornice del St. Regis Rome.