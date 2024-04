Intervista Ronzulli al Giornale

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Suviana; Ronzulli (FI): da Landini sciacallaggio per qualche tessera in più

“Ci sono familiari che stanno piangendo i loro cari, sono ancora in corso le ricerche per recuperare i corpi dei dispersi, sperando in un miracolo. Di fronte a tutto questo, Landini aumenta le ore di sciopero per raccogliere qualche tessera in più in vista dei congressi sindacali. Questo è sciacallaggio. Il segretario della Cgil usa la tragedia di Suviana per fomentare i lavoratori, quasi rappresentasse tutte le sigle. E’ assurdo”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in un’intervista al Giornale”.

Suviana; Ronzulli (FI): Su sicurezza sul lavoro non si può speculare

“Tutti quelli che non fanno come Landini, finiscono nel suo mirino. Faccio mie le parole di grande equilibrio pronunciate dal segretario Sbarra. In tema di sicurezza sul lavoro non si può speculare. Se c’è chi, come Landini, con le sue dichiarazioni e posizioni mette i sindacati uno contro l’altro si fa un danno solo ai lavoratori”. Così, in un’intervista al Giornale, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, sulle critiche del segretario della Cgil alla decisione della Cisl di non scioperare. “Il mestiere di Landini – ha proseguito – è vivere sulle spalle dei lavoratori, senza fare il loro interesse, perché chiude la porta ad ogni disponibilità di dialogo offerta dal governo. E alla scadenza del suo mandato, ha già un posto caldo in Parlamento, come tutti i suoi predecessori, sotto le insegne del Pd”.