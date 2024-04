(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Forza Italia, “Tanti partecipanti al primo appuntamento della Scuola di formazione politica di Roma Capitale”

“Ringrazio tutti i presenti e Luisa Regimenti per aver organizzato questo appuntamento di formazione. L’’improvvisazione e l’ignoranza non sono mai una risorsa in politica. E’ fondamentale conoscere le istituzioni e le sue dinamiche ma è fondamentale anche la conoscenza della storia nella vita come nell’attività politica, ogni giorno si impara qualcosa, se si visita un’azienda o si parla con un cittadino”, lo ha detto Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo in collegamento al primo appuntamento della Scuola di formazione politica di Forza Italia Roma Capitale, organizzato dal segretario romano di Fi Luisa Regimenti che nell’occasione ha presentato il Codice Etico del partito azzurro.

“Chi fa politica ha bisogno della tecnica, per essere in grado di fornire una proposta. La politica sulla pa dovrebbe essere condivisa da tutti, come la politica estera, perché deve essere una infrastruttura che funziona. Nel nostro Paese siamo coperti da leggi, abbiamo una impostazione giuridico formale ma non abbiamo una cultura del management che leghi i vari settori e che permetterebbe di risparmiare tempo. Deve prevalere la cultura del risultato, occorre far sì che la pa a tutti i livelli sia improntata a questo obiettivo”. Lo ha detto il consigliere Luigi Fiorentino, Capo dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri, presente all’appuntamento.

Roberta della Casa, consigliere regionale di Forza Italia, ha posto l’accento sull’importanza della semplificazione delle norme e della programmazione: “Non abbiamo bisogno di nuove norme ma di semplificare quelle che già abbiamo. La regione Lazio gestisce la sanità, ma negli anni è mancata una programmazione, con adeguate risorse finanziarie, anche per colpa dell’ingerenza della politica. Esiste un principio, che è quello della continuità amministrativa, molto spesso disatteso, che costa tempo e risorse”.

“Il tema della formazione torna ad essere centrale e le tante presenze oggi ne sono la dimostrazione. Per fare politica serve buon senso ma soprattutto tanta competenza. Per farlo occorre studiare per riuscire a capire e muoversi tra le tante richieste e difficoltà. Oggi a Roma 12mila attività commerciale hanno chiuso i battenti, ma non ci sono interruttori magici per farli riaprire. Le problematiche sono tante, come i vincoli urbanistici ad esempio, ma insieme possiamo trovare soluzioni adeguate”, lo ha detto Simone Soglio, vice segretario romano di Forza Italia.

Sono intervenuti poi molti consiglieri comunali e assessori municipali di Roma, che hanno raccontato le battaglie di Forza Italia sul territorio ma soprattutto come il partito sotto la guida di Antonio Tajani stia diventando sempre più di una squadra forte e coesa.

Il professor Jean Paul De Jorio, che ha contribuito all’organizzazione insieme a Luisa Regimenti, concludendo i lavori del primo appuntamento ne cui seguiranno altri ha ribadito: “Oggi abbiamo rotto il ghiaccio, il nostro obiettivo è trovare il giusto equilibrio per impegnarsi per il bene della polis e farsi portavoce delle istanze di tutti”.

