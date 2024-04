FI: Sorte, soddisfatto candidatura Reguzzoni, per noi valore aggiunto

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

“Sono molto soddisfatto della decisione di Marco Reguzzoni di candidarsi come indipendente nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni europee. Una scelta che rafforza il nostro progetto politico e rende ancora più competitive le nostre liste. La sua esperienza, le sue competenze, il suo radicamento sul territorio in Lombardia rappresentano infatti per noi un importante valore aggiunto”. Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, a margine della conferenza stampa di presentazione della candidatura di Marco Reguzzoni che si è svolta questa mattina a Milano. “Nella circoscrizione nord-ovest – ha proseguito – stiamo costruendo una lista plurale e rappresentativa di diversi mondi. Le elezioni europee rappresentano un appuntamento importantissimo per il futuro del nostro Paese e dell’Europa: per questo, siamo impegnati al massimo per ottenere il miglior risultato possibile e rafforzare così l’area moderata e il Partito Popolare Europeo, che sarà il perno della prossima maggioranza che governerà l’Europa. Sotto la guida del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, stiamo costruendo la grande casa dei moderati, chiamando a raccolta tutti coloro che si riconoscono nei nostri valori liberali, europeisti, atlantisti. Tutti i sondaggi ci danno in crescita: il traguardo della doppia cifra è sempre più vicino”, ha concluso.

