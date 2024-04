(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 FI: Benigni, nel weekend prosegue campagna tesseramento e raccolta firme su disturbi alimentari

“Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, i gazebo di Forza Italia saranno presenti anche sabato 13 e domenica 14 aprile in oltre 500 piazze italiane per proseguire la campagna di tesseramento 2024. Il movimento giovanile, come sempre, sarà a fianco del partito: i nostri ragazzi saranno presenti nelle principali città italiane per incontrare i cittadini, ascoltare le esigenze dei più giovani e raccontare quanto stiamo facendo al governo, in Parlamento e sui territori”. Così Stefano Benigni, vicesegretario di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile.

“La mobilitazione – prosegue – sarà anche l’occasione per proseguire la raccolta firme per l’istituzione di un Osservatorio sui disturbi alimentari e l’obesità, che ha l’obiettivo di monitorare queste malattie valutando le azioni concrete messe in campo dalle regioni per contrastarne la diffusione e garantire la giusta assistenza sanitaria e psicologica. Si tratta di una battaglia molto sentita dalle nuove generazioni che stiamo portando avanti con grande determinazione. Presenteremo anche la proposta di legge, promossa sempre dal movimento giovanile e di cui sono primo firmatario, per l’istituzione di corsi di primo soccorso nelle scuole: una iniziativa di buon senso, che ha l’obiettivo di dare ai ragazzi le competenze per intervenire in caso di emergenza, salvando così tante vite”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma