(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 DIABETE, CAPPELLACCI(FI): A POCHI MESI DALLA NUOVA LEGGE, PARTONO SCREENING IN SARDEGNA.

Per assessore nessuna differenza tra territorio sardo e quello nazionale? Qui record mondiale di incidenza.

“L’altro ieri, dall’alto della sua umiltà, l’assessore Bartolazzi ha detto: adesso vi dò una notizia, il diabete non è molto diverso tra territorio sardo e quello nazionale. Adesso siamo noi a dare una notizia all’umile assessore: non è così, la nostra Regione è quella con la più alta incidenza al mondo di diabete di tipo 1 e pertanto è profondamente diversa dal resto del territorio nazionale”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute, Ugo Cappellacci, durante il suo intervento questo pomeriggio a Dolianova alla giornata di sensibilizzazione per gli screening sul diabete. “Oggi vediamo i frutti di quella buona politica che va oltre le parole e si unisce per obiettivi comuni: a settembre 2023 abbiamo approvato la legge che introduce e finanzia i nuovi screening per il diabete in età pediatrica, insieme alle associazioni e al Ministero abbiamo voluto che la Sardegna fosse una della Regioni pilota e ora si parte. Puntare sulla prevenzione – ha sottolineato Cappellacci- è il primo passo per assicurare alle persone la migliore assistenza possibile, per attenuare le conseguenze delle patologie e per migliorare la qualità della vita delle persone. Questo è un esempio – ha concluso Cappellacci- di quelle azioni fondamentali per superare un sistema incentrato sull’ospedale e creare un rapporto virtuoso prevenzione-casa- territorio-ospedale, indispensabile per un servizio sanitario a misura di persona, di famiglia, di comunità”

