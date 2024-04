(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Dopo il grande successo del podcast, in arrivo con Il Sole 24 Ore

da giovedì 18 aprile 2024 in edicola e in libreria il libro:

COMPRAMI

La mia ragazza è su OnlyFans

di Daniele Vaschi con Andrea Franceschi

Domenica 21 aprile, ore 18.00 c/o Madama hostel+bistrot, via Benaco 1, Milano

Presentazione con Daniele Vaschi, Andrea Franceschi e i protagonisti delle storie di Comprami per un episodio dal vivo del podcast

C’è un paese dei balocchi online che attrae giovani e giovanissimi con la prospettiva di fare un sacco di soldi. Quello che si chiedono è: “Perché studiare o farmi sfruttare con lavori sottopagati quando dalla mia cameretta posso guadagnare molto più dei miei genitori?”

Si parla di OnlyFans, l’applicazione dove i creator possono vendere ciò che producono, contenuti di qualsiasi tipo, in gran parte contenuti di natura esplicita. La comunicazione è molto semplice: se sei disposto a produrre materiale per adulti, questa piattaforma ti farà guadagnare denaro. Molto denaro. Non vengono richieste foto professionali o artistiche: il materiale che viene venduto più facilmente è quello amatoriale. I numeri parlano chiaro: nel 2022 la piattaforma ha intermediato la bellezza di 5,5 miliardi di dollari. Soldi che i circa 220 milioni di utenti iscritti hanno sborsato per avere accesso ai contenuti esclusivi messi in vendita da 3 milioni di creator circa. Contenuti, in gran parte dei casi, di natura esplicita, di natura pornografica. Se il “materiale per adulti” che circola in rete è sempre stato abbondante e gratuito, OnlyFans ha rivelato che in realtà esiste una richiesta di questo materiale a pagamento.

Ma che cos’è realmente OnlyFans? Chi sta vendendo le proprie immagini? Chi le sta comprando e perché?

In Comprami si scoprono cose difficili da immaginare, chi sono gli utenti che pagano per ricevere contenuti in esclusiva, quanto sono disposti a pagare e per cosa, e, soprattutto, si scopre chi sono i creator, persone comuni che siedono accanto a noi in treno o al ristorante, sono i nostri amici, fratelli e sorelle: cosa pensano di quello che fanno, fin dove sono disposti a spingersi per denaro, quali limiti (se ne hanno) non sono disposti a superare. Un consiglio: “Lasciate il giudizio fuori dalla lettura di queste pagine perché solo così potrete sentire quelle voci staccarsi dalla pagina scritta”, si legge nella prefazione a firma di Matteo Caccia.

Il volume inoltre sarà distribuito sia nella versione cartacea che in ebook, nei principali store digitali o sul sito di Shopping24 al prezzo di € 9,99.

Autori

Daniele Vaschi. Dj musicista, radiofonico. Conduce i primi programmi nel 1996 presso gli studi dell’emittente varesotta Radio Lupo Solitario, nel 2001 passa al microfono della storica Rock FM fino al giorno della sua chiusura. Sua la conduzione su LIFEGate Radio di Passengers, in diretta da un pullman di linea per le strade di Milano. Autore e compositore del gruppo musicale PAY punk rock band seminale in Italia. Inventore e produttore del Barattolo dell’aMMore. Lavora come podcaster per il Sole 24 Ore.

Andrea Franceschi. Giornalista del Sole 24 Ore dal 2008. Si specializza sui temi della finanza e dei mercati. Alla fine del 2020 inizia a fare podcast realizzando Market Mover, le notizie che muovono i mercati. Nel 2021 assume l’incarico di curatore editoriale dei podcast del Sole 24 Ore. Tra le serie realizzate in qualità di autore si segnala Sopravvissuti, il mondo dopo l’11/09, pubblicato in occasione del ventennale dell’attentato terroristico. Musicista per passione, cura personalmente le musiche e il sound design di diversi podcast a cui lavora.

