12 Aprile 2024

Case green: Rosso (FI), dopo europee cambieremo testo ideologico

“Non possiamo che sostenere la scelta del nostro Paese di votare contro la direttiva europea sulle case green. Nonostante l’impegno del nostro governo e del ministro Pichetto, che ha consentito di smussare alcune criticità del testo, rimaniamo contrari a un provvedimento ideologico che rischia di tradursi in un salasso per gli italiani”. Lo dichiara il senatore e responsabile del Dipartimento casa di Forza Italia Roberto Rosso. “La transizione ecologica, con il necessario abbattimento delle emissioni inquinanti, è un percorso che abbiamo condiviso. Ma continuiamo a sostenere che vada realizzato gradualmente e in modo sostenibile, senza fughe in avanti dettate da follie ultra ambientaliste. Dopo le elezioni europee, con una nuova maggioranza di centrodestra in Europa, lavoreremo per correggere tutte le storture frutto della demagogia della sinistra”, conclude.