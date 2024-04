(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 *CONTROCORRENTE LAZIO:

«VERTENZA DIRE,

PRONTI A MOBILITARCI

IN DIFESA DEL LAVORO»*

Controcorrente Lazio esprime la massima solidarietà ai giornalisti e ai lavoratori dell’*agenzia Dire* oggi in sciopero a causa della reiterata posizione di chiusura da parte dell’azienda, rispetto alla richiesta di sanare in maniera definitiva la questione dei* 17 giornalisti sospes*i la notte di Capodanno.

Con questa mobilitazione i giornalisti dell’agenzia tornano a chiedere con urgenza che la Com.e, l’azienda editoriale proprietaria della Dire, paghi per intero gli *stipendi* del mese di gennaio anche ai colleghi che sono stati sospesi dal servizio dall’1 al 26 gennaio scorso, oltre a ribadire la domanda di reintegro di tutti i *colleghi licenziati* con il piano di esuberi di fine dicembre.

Controcorrente Lazio è pronta a mobilitarsi a sostegno dei colleghi della Dire nelle forme e nei modi che il Cdr dell’agenzia ritenesse utili e necessarie.

Non è solo una cruciale battaglia in* difesa del lavoro* ma si tratta di una vertenza a tutela della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.



