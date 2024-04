(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 SICUREZZA SUL LAVORO, Sala (FI): Bene aumento controlli e nuove sanzioni per chi non è in regola

(Roma, 11 apr) “La materia della tutela della sicurezza del lavoro è sempre in evoluzione e come tale richiede interventi continui: bene quindi l’azione del Governo che ha migliorato la normativa con misure specifiche, tra cui l’aumento delle sanzioni per chi non è in regola e l’aumento dei controlli. Spesso, però, le norme non bastano: in questo Paese c’è una scarsa cultura della sicurezza del lavoro quindi diventa indispensabile anche incentivare la formazione continua, magari proprio ad opera dei sindacati. Uno dei grossi problemi che i nostri imprenditori stanno affrontando, infatti, è proprio quello della mancanza di manodopera qualificata.

Per quanto riguarda, poi, il tema del subappalto non è possibile toglierlo in assoluto, in quanto indispensabile per alcune opere specifiche di settore, bene invece bloccarlo se usato per andare al risparmio. Allo stesso modo non è possibile, al momento, applicare le stesse regole ai grandi gruppi e alle piccole imprese: questo significherebbe farle fallire, per questo quello normativo è giusto che sia un percorso e che sia condiviso a più ampio respiro con tutte le parti coinvolte”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia Lombardia nel corso del programma Tagadà in onda su La7.

