(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 Sanità: Tassinari, governo intervenga su assistenza sanitaria per religiosi stranieri

“Per usufruire in Italia delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, oltre all’iscrizione personale, è dovuto da parte dei religiosi di nazionalità estera anche un contributo annuale, in alternativa a una polizza sanitaria. Il precedente importo del contributo obbligatorio, stabilito fino al 2023 in 387,34 euro, dal 1 gennaio 2024 è diventato di 2000 euro per ogni singolo religioso. Un aumento considerevole che rischia di rivelarsi un concreto ostacolo all’accesso alle cure da parte dei soggetti coinvolti. Ho presentato quindi un’interrogazione al ministero della Salute, Orazio Schillaci”, per sapere “quali iniziative, anche di carattere normativo”, il governo “intenda promuovere” per risolvere questa situazione.

Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma