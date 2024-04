(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

*Sanità, Patriarca (FI): ok nostro emendamento su assunzioni*

*La deputata azzurra: “Ci avviciniamo ad abolizione tetti di spesa per il

personale”*

ROMA – “L’emendamento presentato da Forza Italia e recepito e riformulato

dal Governo, approvato oggi nel decreto Pnrr dalla commissione Bilancio

della Camera, rappresenta una svolta significativa per il sistema sanitario

e sociosanitario italiano, segnando un avvicinamento alla futura abolizione

dei tetti di spesa per le assunzioni di personale. Un obiettivo prioritario

per restituire ai cittadini il bene essenziale del diritto alla salute e

agli operatori del settore migliori condizioni di lavoro”.

A dirlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e prima firmataria

dell’emendamento in questione.

“Con questa nuova normativa, si elimina il vincolo finanziario che limitava

le assunzioni al 50% della spesa registrata nel 2009, un ostacolo che

finora ha frenato l’ingresso di nuovi professionisti nel comparto. La

rimozione di questo limite permette ora alle strutture sanitarie di

adottare una maggiore flessibilità contrattuale, favorendo l’impiego di

professionisti attraverso contratti in grado di rispondere in modo più

agile e diretto alle carenze di personale specializzato, che affliggono

determinate discipline mediche, e di superare la problematica dei

gettonisti, così da garantire una maggiore stabilità lavorativa e

migliorare l’efficacia delle cure offerte”.

“La decisione di superare il limite del 50% della spesa del 2009 è quindi

un passo essenziale per potenziare le capacità di reclutamento e di

gestione del personale nel settore sanitario e sociosanitario, facilitando

l’adozione di soluzioni lavorative che si adattano dinamicamente alle

esigenze in continua evoluzione del sistema di salute pubblica”.

Roma, 11 aprile 2024

