(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 LIBERTA’ DI STAMPA, BARBERA (PRC): “NO AL BAVAGLIO ALL’INFORMAZIONE, NO AL

REGIME”

“Sempre peggio in Italia. Prima lo stravolgimento del regolamento della par

condicio, ora anche il carcere ai giornalisti. E’ abbastanza evidente che

ci sia un attacco sempre più forsennato alla libertà di stampa che

rappresenta uno degli architravi della democrazia. Questa insofferenza

sempre più marcata contro la libertà di stampa da parte di certa destra

nostalgica è anche abbastanza emblematica sul loro desiderio di restringere

gli spazi di pluralismo nel nostro Paese. D’altronde l’autore degli

emendamenti liberticidi al disegno di legge sulla diffamazione è la stessa

persona che nel 2019, rivestendo il ruolo di assessore regionale della

Liguria, divenne un caso politico per la croce celtica portata al collo con

orgoglio, tra la medaglietta della Madonna e quella di Gesù Cristo. Secondo

le sue incredibili dichiarazioni che vennero rilasciate alla stampa

all’epoca, la croce celtica veniva indossata da quarant’anni perché gli

ricordavano da dove veniva (sic!). Siamo fortemente preoccupati per questa

deriva autoritaria che avanza ogni giorno di più. Sembra di respirare il

clima degli anni ’20 del secolo scorso, quando di fronte al fallimento

delle classi dirigenti, si imboccò la strada del regime”

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale

di Rifondazione Comunista.