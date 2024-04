Le iniziative del GRUPPO SOLE 24 ORE per il Salone internazionale del mobile: dalla DOMENICA al RAPPORTO DESIGN. dal PODCAST di Radio 24 al magazine HTSI in SUPERIOR INTERIORS. Sul sole24ore.com gli aggiornamenti in tempo reale.

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 [Logo_Gruppo]

Le iniziative del Gruppo Sole 24 ORE

per il Salone internazionale del mobile:

* Rapporto design de Il Sole 24 Ore,

* Podcast di Radio 24,

* HTSI Superior Interiors,

* ilsole24ore.com e Radiocor per aggiornamenti in real time

Molte le iniziative del Gruppo 24 ORE per il Salone Internazionale del Mobile 2024, il più importante appuntamento internazionale per la design industry sempre più globale e inclusivo che si svolge dal 16 al 21 aprile a Milano.

* Sul Sole 24 Ore, l’avvicinamento alla manifestazione inizia il 14 aprile con l’uscita del prestigioso settimanale culturale del quotidiano Domenica che dedica una copertina al Salone a firma del direttore del Museo Design Italiano, Marco Sammicheli, e l’anteprima della mostra su Alessandro Mendini a cura di Fulvio Irace alla Triennale di Milano.

* Il 16 aprile con il Sole 24 Ore, che segue la manifestazione giorno per giorno, è in edicola l’inserto Rapporto Design: 40 pagine di approfondimento, in cui vengono proposti e analizzati dati economici e di scenario, le tendenze sulla distribuzione e le strategie per i mercati consolidati e quelli emergenti, nonché un focus sulle eccellenze italiane (e non solo) del settore. Molte le novità di prodotto, dai mobili, ai complementi, ma anche sulle cucine e sull’arredo bagno, settori ai quali nel 2024 sono dedicati spazi ad hoc in fiera e che si alternano, ogni due anni, con gli spazi di Euroluce.

* Sempre il 16 aprile è in uscita il podcast originale di Radio 24 dal titolo Di segni e di forme. Architetti e designer italiani si raccontano, con interviste biografiche a personalità famose del design e dell’architettura italiana. Ogni puntata vedrà un architetto o un designer raccontarsi a tutto tondo, dalle proprie origini fino ai successi. Tra i protagonisti, Fabio Novembre, Mario Cucinella, Carlotta de Bevilacqua, Laura Andreini, Massimiliano Fuksas e Matteo Thun. Il podcast è inserito all’interno del progetto promosso dall’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura,

* Venerdì 19 aprile ritorna invece in edicola con Il Sole 24 Ore l’appuntamento con HTSI Superior Interiors, dedicato al mondo del design. Un numero doppio sia sulle novità per la casa, con le tendenze dell’arredo e dell’architettura, presentate in anteprima alla design week, sia lo speciale focus sulla Biennale di Venezia.

In apertura di HTSI l’intervista a Charley Vezza che rende omaggio al genio di Gaetano Pesce, di cui Meritalia edita alcune icone, che hanno scritto la storia del design più radicale. Per i dieci anni di HTSI e per la serie delle grandi interviste, un esclusivo incontro con il premio Nobel Hiroshi Amano, uno dei padri della seconda rivoluzione digitale e dell’illuminazione intelligente. Compie dieci anni infatti la scoperta del Led, la luce blu che ha rivoluzionato le nostre case. Un altro anniversario è quello del SaloneSatellite, l’hub di giovani talenti che compie 25 anni e la sua ideatrice, Marva Griffin ne racconta retroscena e traguardi. Insieme alle anticipazioni sulle novità di questa edizione del Salone del Mobile, spazio anche ai Ceo delle due più grandi “confederazioni” di brand nel mondo dell’arredo d’alta gamma, Dario Rinero, Ceo di Lifestyle Design e Daniel Lalonde, Ceo di Design Holding. Fra i servizi speciali, un posto a sé occupa il servizio di moda e design realizzato con il ballerino e coreografo Léo Walk.

Sullo speciale focus sul mondo dell’arte, visto che quest’anno la settimana del design milanese coincide con l’apertura della Biennale di Venezia. HTSI ha raggiunto tre fuoriclasse e veri outsider per altrettante interviste: Francesco Vezzoli, Jim Dine e Berlinde De Bruyckere. In più HTSI speciale Superior Interiors entra nella casa iperdecorativa di Cristiana e Coco Brandolini d’Anna: un esempio che coniuga il talento di Lorenzo Mongiardino e il vintage, il gusto eclettico, l’antiquariato e l’handmade.

Allegato al numero di HTSI Superior Interiors, un supplemento di 52 pagine tutto dedicato al mondo del mosaico e alle sue molteplici applicazioni nel mondo dell’interior design, dell’architettura, dei rivestimenti e dell’arte.

* Infine, l’online ilsole24ore.com che come sempre segue la week design con approfondimenti, gallery, video, interviste e aggiornamenti in tempo reale.

* Anche l’agenzia Radiocor, leader nell’informazione economica e finanziaria, copre la manifestazione con analisi e dati economici dei partners della manifestazione.

* Inoltre durante la week design giovedì 18 aprile alle ore 12,30 con Cristiano dell’Oste, la presentazione in anteprima del libro “La casa dopo il superbonus” di Cristiano Dell’Oste, Dario Aquaro e Giuseppe Latour, (il libro sarà in edicola il 23 aprile), presso la lounge del Sole 24 Ore System in Fiera Milano, per capire, dopo gli eccessi del superbonus, cosa significa oggi investire nel bene-casa, guardando in prospettiva e spiegare quali sono i margini d’azione (opportunità e limiti) per chi deve gestire, ristrutturare, valutare, comprare o affittare un’abitazione, in vista delle attuali agevolazioni fiscali, che si preparano a mutare anche in scia alle nuove regole Ue.

Comunicazione

Per il magazine HTSI Superior Interiors, la campagna di comunicazione è pianificata sui media del Gruppo 24 ORE sia stampa, sia digital e social. A Milano, durante il Salone è pianificata una campagna nelle principali edicole con il circuito digitale e una distribuzione con hostess nelle zone del Fuori salone con la bag di HTSI e all’interno il numero di Superior Interiors e il Rapporto Design.

Maria Luisa Chioda

Direzione comunicazione e relazioni esterne

[Logo_Gruppo]

Il Sole 24 ORE SpA

Viale Sarca 223 – 20126 Milano (Mi)

Il Suo nominativo è stato estratto dalla Banca dati dei giornalisti Mediaddress e viene utilizzato dall’Ufficio Stampa de Il Sole 24 ORE S.p.A. al solo fine di inviarLe comunicazioni informative strettamente collegate alla Sua attività giornalistica ai soli fini di informazione e approfondimento.