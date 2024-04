INVITO STAMPA – Presentazione Progetto “Stazioni del Territorio”

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

Presentazione Progetto “Stazioni del Territorio”

Martedì 16 aprile 2024 – ore 11:00 (accredito ore 10:30)

Auditorium Villa Patrizi (Piazza della Croce Rossa 1 – Roma)

abbiamo il piacere di invitarti martedì 16 aprile 2024 alle ore 11.00 (accredito ore 10:30) presso l’Auditorium di Villa Patrizi, sede centrale del Gruppo FS Italiane in Piazza della Croce Rossa 1, alla presentazione del progetto “Stazioni del Territorio”, nato con l’obiettivo di trasformare le stazioni dei piccoli centri in spazi multiservizi per i cittadini.

Interverranno Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, Giovanni Orsina, Direttore Policy Observatory LUISS, Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI, Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato RFI, Guido Castelli, Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016-2019.

