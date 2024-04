[Incontri] [Palermo] “La detenzione amministrativa dei migranti nella normativa europea. Sistemi a confronto di Italia, Ungheria e Grecia”. Incontro promosso a Palermo dal gruppo S&D al Parlamento europeo

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

*“La detenzione amministrativa dei migranti nella normativa europea.

Sistemi a confronto di Italia, Ungheria e Grecia”. Incontro promosso a

Palermo dal gruppo S&D al Parlamento europeo*

*Venerdì 12 aprile, Istituto Gramsci, ore 17:00*

*Venerdì 12 aprile 2024, alle ore 17.00, presso l’Istituto Gramsci a

Palermo*, si terrà l’incontro promosso dal gruppo politico S&D al

Parlamento europeo dal titolo: “*La detenzione amministrativa dei migranti

nella normativa europea. Sistemi a confronto di Italia, Ungheria e Grecia*”.

Interverranno: *Daniele Vella*, autore di uno studio analitico

sull’argomento; *Giorgio Bisagna*, presidente di Antigone Sicilia; e

l’avvocata *Rosa Guida*, esperta di diritti umani.

Chiuderà i lavori l’eurodeputato PD *Pietro Bartolo*, vicepresidente della

Commissione LIBE che si occupa di Libertà civili, giustizia e affari

interni del Parlamento Europeo.

“La politica dei CPR – dice Pietro Bartolo – sta diventando prioritaria in

Italia e in Europa a scapito delle politiche di accoglienza. Persone

richiedenti asilo che non hanno commesso alcun reato si trovano detenute

anche per più di un anno in strutture pensate per un trattenimento

temporaneo in cui non esistono momenti e attività di socializzazione. Veri

e propri limbi in cui i rapporti con il mondo esterno e persino la speranza

vengono messe a dura prova. Un quadro che il Patto sulla migrazione appena

approvato rischia di peggiorare ulteriormente”.

L’addetta stampa

Gioia Sgarlata