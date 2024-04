Corte Ue: Protezione dei dati personali: secondo l’AG l’autorità di controllo è obbligata a intervenire quando rileva una violazione in sede di esame di un reclamo ( Conc C-768/21)

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

Lussemburgo, 11 aprile 2024

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-768/21 | Land Hessen (Obbligo di agire dell’autorità per

la protezione dei dati)

Protezione dei dati personali: secondo l’avvocato generale Pikamäe,

l’autorità di controllo è obbligata a intervenire quando rileva una

violazione in sede di esame di un reclamo

Tuttavia, la decisione relativa alla misura correttiva da adottare dipende dalle circostanze concrete di ciascun

singolo caso

Un cliente di una Cassa di Risparmio ha chiesto al commissario per la protezione dei dati e la libertà d’informazione

del Land Assia (Germania) di intervenire nei confronti della Cassa di Risparmio a causa di una violazione dei suoi dati

personali. Infatti, una delle dipendenti della Cassa di Risparmio aveva ripetutamente consultato i suoi dati senza

esservi autorizzata.

Il commissario per la protezione dei dati ha riscontrato una violazione della protezione dei dati ai sensi del

regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 1. Tuttavia, ha concluso che non occorreva intervenire nei

confronti della Cassa di Risparmio, che aveva già adottato misure disciplinari nei confronti della dipendente in

questione.

Il cliente impugna tale rifiuto dinanzi a un giudice tedesco, chiedendogli di ingiungere al commissario per la

protezione dei dati di intervenire nei confronti della Cassa di Risparmio. Egli sostiene, in particolare, che il

Commissario per la protezione dei dati avrebbe dovuto infliggere sanzioni pecuniarie alla Cassa di Risparmio.

Il giudice tedesco ha interrogato la Corte di giustizia relativamente ai poteri e agli obblighi del commissario per la

protezione dei dati in quanto «autorità di controllo» ai sensi del RGPD.

L’avvocato generale Priit Pikamäe ritiene che l’autorità di controllo abbia l’obbligo di intervenire quando

rileva una violazione dei dati personali in sede di esame di un reclamo. Essa sarebbe, in particolare, tenuta a

determinare la o le misure correttive più appropriate per porre rimedio alla violazione e far rispettare i diritti

dell’interessato.

A tal proposito, pur lasciando un certo potere discrezionale all’autorità di controllo, il RGPD richiederebbe che tali

misure siano appropriate, necessarie e proporzionate. Ne deriverebbe, da un lato, una limitazione del potere

discrezionale nella scelta dei mezzi quando la protezione richiesta può essere garantita solo adottando determinate

misure 2, e dall’altro la possibilità, a determinate condizioni, per l’autorità di controllo di rinunciare alle misure

elencate nel RGPD quando ciò sia giustificato dalle circostanze specifiche del singolo caso. In particolare, ciò

potrebbe avvenire nel caso in cui il titolare del trattamento abbia adottato determinate misure di propria iniziativa.

In ogni caso, l’interessato non avrebbe il diritto di esigere l’adozione di una determinata misura 3. Tali principi

si applicherebbero anche al regime delle sanzioni amministrative pecuniarie 4.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato

generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è

stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata

in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della

di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La

Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla

decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un

problema simile.

