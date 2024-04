A Radio 24 in 24 Mattino alle 8:35: Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega – alle 8:45: Onofrio Rota, segretario generale della Fai-Cisl

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 A Radio 24 in 24 Mattino alle 8:35 Il Parlamento europeo vota la riforma del Regolamento di Dublino

Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega

8:45 Immigrati determinanti per l’agricoltura made in Italy

Onofrio Rota, segretario generale della Fai-Cisl

Per l’ascolto http://www.radio24.it

Maria Luisa Chioda

