Università: Occhiuto (FI), orgogliosi per Italia che si conferma eccellenza nel mondo

“I risultati della classifica mondiale Qs delle università ci rendono orgogliosi. E’ un importante riconoscimento dell’impegno delle nostre istituzioni nel fornire ai giovani un livello di preparazione di alta qualità e all’avanguardia. Un risultato che riflette l’importanza che attribuiamo alla formazione nel nostro Paese e che conferma l’eccellenza accademica italiana. Ringraziamo i rettori, i docenti e tutto il personale degli atenei per il lavoro che svolgono quotidianamente, con impegno e dedizione, in favore degli studenti. Questo governo, con il Ministro Bernini, crede fermamente nel valore dell’istruzione per plasmare il futuro del Paese, per questo continueremo a impegnarci per migliorare ulteriormente le nostre performance e rendere i nostri giovani sempre più preparati e competitivi”. Così in una nota il senatore Mario Occhiuto, capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura a palazzo Madama.