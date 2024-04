(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 Strage Suviana: Benigni, morti inaccettabili, certo che governo rafforzerà misure su sicurezza lavoro

“È inaccettabile che delle persone continuino a morire sul posto di lavoro. Voglio esprimere la mia vicinanza e il mio cordoglio ai familiari delle vittime e delle persone rimaste ferite”. Così Stefano Benigni, vicesegretario di Forza Italia, ha commentato a Specchio dei tempi su Rainews24 la tragedia della centrale di Suviana. “Questa – ha proseguito – come tante altre è una tragedia che non doveva capitare. Bisognerà accertare le cause ed eventuali responsabilità, ma è chiaro che la politica ha il dovere di mettere in campo tutti gli sforzi possibili affinché queste morti non ci siano più. Sappiamo che a volte, purtroppo, capitano delle tragedie che non possono essere evitate, ma sono certo che il governo lavorerà nei prossimi mesi per rafforzare ancora di più le misure sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma