(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 Senato; Ronzulli (FI): mettiamo fine a pratica selvaggia sequestro cellulari

“Dopo anni di gogne, di condanne anticipate, di vite private prese e sbattute in prima pagina, questa maggioranza sta restituendo civiltà giuridica al Paese. L’approvazione, in prima lettura, della legge per regolamentare il sequestro degli smartphone è un nuovo, importante passo avanti per mettere fine alla pratica selvaggia di frugare nella quotidianità delle persone senza limiti o filtri”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Nei nostri cellulari – prosegue – non sono custodite solo conversazioni private, ma foto, dati sensibili, cartelle cliniche e analisi, anche di terze persone. Questo non vuol dire impedire il contrasto alle indagini contro la criminalità, ma significa prevedere il ricorso a questi strumenti investigativi solo in casi eccezionali, gravi e motivati. E’ un problema che riguarda tutti, senza partigianerie o ipocrisie. Per questo apprezziamo molto la decisione del Pd di astenersi, segno che le ultime vicende giudiziarie, nelle quali sono stati coinvolti alcuni loro esponenti, hanno lasciato il segno. Ed è anche la dimostrazione che il provvedimento approvato non è ideologico ma equilibrato e ragionevole”, conclude.