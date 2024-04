(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 Polizia: Ziello (Lega), grazie a donne e uomini orgoglio del nostro Paese

Roma, 10 apr. – “Oggi ricorre l’anniversario della fondazione della gloriosa Polizia di Stato. Un corpo fondamentale per la Repubblica costituito da donne e uomini che, ogni giorno, mettono a repentaglio la propria vita per garantire la sicurezza e il benessere di ognuno di noi. Voglio esprimere in modo sincero e profondo un enorme ringraziamento a tutto il personale in divisa e in particolare a quello stanziato nella provincia di Pisa che è il territorio in cui vivo. Durante la giornata si sentiranno e leggeranno molte frasi di compiacimento, da parte di autorità diverse, ma ritengo opportuno che debba esserci coerenza soprattutto da parte delle istituzioni. Mi riferisco ad alcune prese di posizione di condanna di alcuni esponenti istituzionali di Pisa nei confronti della polizia in merito alla carica degli agenti nei confronti di alcuni manifestanti di ‘Cambiare Rotta’ (Movimento studentesco comunista) che avevano provato a sfondare un presidio statico del reparto mobile, della questura, attraverso un corteo fuori legge (poiché non comunicato alle autorità di pubblica sicurezza) nella giornata del ventitré febbraio scorso. Sulla base di alcuni video girati, ad arte, da parte di alcuni simpatizzanti dei manifestanti, si è voluto criminalizzare la polizia, accusandola di aver effettuato una vera e propria battuta di caccia al manifestante quando, in realtà, la carica di alleggerimento è durata pochi secondi (se fosse durata di più avremmo visto i manifestanti spinti fino al Lungarno cosa che non è accaduta). L’unico esponente politico della città della Torre ad aver subito preso una posizione di sostegno nei confronti della polizia senza ambiguità sono stato io e oggi, giornata di festa e di bilanci per l’intero corpo faccio i miei auguri a tutte le agenti e a tutti gli agenti che rappresentano un orgoglio per il nostro Paese. Viva la Polizia di Stato! Viva l’Italia!”.

Così il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello.