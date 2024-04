NOTA STAMPA – Sciopero di giovedì 11 aprile: i servizi minimi essenziali garantiti.

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 NOTA STAMPA

Sciopero di giovedì 11 aprile: i servizi minimi garantiti.

Parma, 10 aprile 2024. Si comunica che è stato proclamato uno sciopero regionale per i settori pubblici e privati di 8 ore per la giornata di giovedì 11 aprile 2024 da parte di CGIL Emilia Romagna e UIL Emilia Romagna ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 che prevede la deroga dei termini di preavviso di 5 giorni per la proclamazione dello sciopero nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Nell’occasione verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali come segue:

• Servizi Demografici ed Elettorali – Stato Civile: saranno garantiti i servizi di denunce nascite e decessi;

• Polizia Locale: pronto intervento per incidenti e situazioni di emergenza, Centrale Operativa;

• Scuole Comunali dell’Infanzia e Asili Nido: ogni plesso ha provveduto a comunicare tempestivamente ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento del servizio;

• Servizi Sociali: Centri Diurni e Spazi Collettivi effettueranno il normale orario di apertura, il servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani verrà erogata normalmente, come pure il Servizio Accoglienza Emergenza Minori.

Si potrebbero creare disservizi nei diversi settori del Comune compreso il Servizio sportello e relazioni con il cittadino al DUC.