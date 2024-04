(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 Lavoro, Nisini (Lega): “Bene che Fondo Nuove Competenze sarà di nuovo operativo”

Roma, 10 apr. – “Le notizie che arrivano dal Governo sul Fondo Nuove Competenze sono positive e rassicuranti. Sapere che c’è un impegno concreto ad avviare nel più breve tempo possibile i passaggi necessari per rendere operativa la terza edizione dello strumento, a cui sono stati dedicati quasi 800 milioni, ci fanno ben sperare per il futuro. E’ la risposta che diversi settori coinvolti stavano aspettando, al fine di poter programmare la formazione per i propri dipendenti. Bene che ci sia anche un tavolo di confronto per valutare eventuali criticità riscontrate negli anni scorsi, come quella che ci è stata sollevata nel settore del turismo dove le risorse assegnate per la formazione devono poter rimanere nella disponibilità dell’azienda ed essere destinate al personale nuovo assunto per sostituire unità lavorative cessate dal servizio quando erano ancora impegnate nella formazione. Dimostriamo con i fatti che la volontà della Lega e della maggioranza è di investire su politiche attive del lavoro, sostenendo le imprese e i lavoratori che hanno bisogno di stare al passo con i tempi e con le nuove figure professionali del mercato”.

Lo dichiara il deputato della Lega Tiziana Nisini, vicepresidente in commissione Lavoro.