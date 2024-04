(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 Lavoro: Giagoni (Lega), interventi a tutela lavoratori precari, nuovo passaggio politiche attive di questo governo

Roma 10 apr. – “Contrasto allo sfruttamento dei lavoratori stagionali, iniziative volte a proteggere i lavoratori affinché siano instaurati rapporti conformi alle normative, maggiore tutela della salute, della serenità e della sicurezza per i lavoratori e le loro famiglie. E poi formazione, sostegno alle piccole e medie imprese del mezzogiorno d’Italia, tutela dei lavoratori e delle lavoratrici disabili. Non solo: sostegno ai lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona, favorire una innovativa organizzazione del lavoro, implementare i congedi parentali, rafforzare la contrattazione collettiva. La mozione che oggi votiamo, ampiamente condivisa dalla maggioranza, è incentrata su un tema fondamentale: il lavoro, incardinato nell’articolo 1 della Costituzione, come mezzo per garantire l’uguaglianza dei cittadini e permetterne lo sviluppo personale. Le politiche del lavoro poste in essere fino ad oggi dal Governo sono efficaci e lungimiranti: è stato archiviato il vuoto assistenzialismo attuato da altri governi e si è puntato con convinzione sulle politiche attive del lavoro. I risultati sull’occupazione ci mettono di fronte ad uno scenario confortante dovuto alle scelte adottate e a misure, come il taglio del cuneo contributivo e le agevolazioni per le assunzioni, che sostengono il mercato. Ora avanti cosi con la tutela e la valorizzazione dell’occupazione, a contrasto del precariato”.

Lo dichiara il deputato della Lega Dario Giagoni, intervenendo in Aula.