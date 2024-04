(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

IMMIGRAZIONE E ASILO, RAMPELLI (VPC-FDI): L’UE CAMBIA, SUPERATO DUBLINO.

IL GOVERNO MELONI FORZA DI CAMBIAMENTO

“Senza entrare nel merito del complesso impianto normativo,

è importante sottolineare alcuni aspetti del voto sull’immigrazione e

asilo. Non saranno più gli scafisti a decidere chi far entrare in Italia e

in Europa. Non saranno più le sedicenti ong a speculare politicamente sulla

disperazione dei migranti. Le procedure di respingimento saranno

velocizzate, e tutti gli Stati Ue dovranno conformarsi a una legislazione

comune. Impronte digitali, screening, archiviazione dei dati, superamento

del regolamento di Dublino. Erano le richieste lanciate da Fdi già dal

2013. Oggi sono realtà. L’Unione europea cambia. Il Governo Meloni ha

contributo a questo cambiamento”. E ‘quanto dichiara il vicepresidente

della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia commentando

con i giornalisti il voto del Parlamento europeo.