(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 EUROPEE: BARELLI (FI) “TAJANI HA FISSATO SOGLIA DEL 10%. CON IDEE E INSEGNAMENTI BERLUSCONI OBIETTIVO ALLA PORTATA”

”Fuori dal clamore della battaglia politica e al netto di tutto quello che ha subito nei 30 anni di attività politica, il presidente Silvio Berlusconi ha rivoluzionato il Paese innovando la comunicazione, la tv, lo sport, la politica e il rapporto con i cittadini. Da quando non c’è più, molti detrattori hanno riconosciuto il grande valore di una persona che è entrata a pieno titolo nella storia. In tanti, però, hanno sbagliato le previsioni: chi immaginava la fine di Forza Italia con la dipartita del presidente, non si aspettava che invece, attraverso le sue idee e i suoi insegnamenti, il movimento azzurro avrebbe avuto così tanto consenso e tantissimi dirigenti capaci. Il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, ha fissato la soglia del 10% per le Europee e credo sia un obiettivo raggiungibile in base all’entusiasmo che percepiamo. Tajani è figlio di Berlusconi, tutti noi lo siamo e ci onoriamo di esserlo”. Lo ha detto il presidente dei deputati Paolo Barelli, ospite a Rai Radio 1 ‘Ping Pong’.

