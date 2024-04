(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 CASO BARI IN COMMISSIONE ANTIMAFIA, D’ATTIS (FI): “QUADRO ANCORA PIU’ PREOCCUPANTE SE DOVESSE ESTENDERSI AD ALTRO”

Nota del vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“L’audizione di oggi in Commissione Antimafia della presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari, Giulia Romanazzi, conferma il quadro molto preoccupante che riguarda l’influenza dei clan mafiosi sulla cosa pubblica a Bari. Una penetrante influenza esercitata in settori importanti dell’amministrazione comunale come l’Amtab. Un quadro che potrebbe aggravarsi se dovesse interessare anche altre partecipate”.

