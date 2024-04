(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*1852-2024: 172° COMPLEANNO DALLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO*

*L’Agente Vincenzo Forciti, l’ispettore Raffaele Miele e il

Sovrintendente Capo Luigi Zottoli del Commissariato di Mirandola

premiati dal Questore Donatella Dott.sa Dosi*

Si è svolta a Modena, presso il “Laboratorio Aperto Modena – ex AEM”, la

cerimonia per i festeggiamenti del *172° Anniversario* dalla Fondazione

del Corpo della *Polizia di Stato*. Un’occasione solenne, tenutasi alla

presenza delle Istituzioni Civili, religiose e militari, utile a

sottolineare l’impegno costante e quotidiano di Donne e Uomini dello

Stato in numerosi compiti in materia di Sicurezza, Prevenzione al

crimine e di servizi amministrativi al cittadini come rilascio

passaporti e permessi di soggiorno. Numeri importanti quelli resi noti,

fra i quali spiccano gli oltre *9.000 interventi* effettuati nel corso

dell’anno solare 2023 che testimoniano una presenza tangibile e costante

su tutto il territorio Provinciale.

Dopo aver letto le lettere, contenenti i messaggi scritti dal

*Presidente della Repubblica* *Sergio Mattarella*, dal *Ministro degli

Interni* Dott. *Matteo Piantedosi* e dal Capo della Polizia Dott.

*Vittorio Pisani*, ha preso la parola il Questore Dott.sa *Donatella

Dosi* che ha sottolineato la particolare vocazione del territorio

provinciale al lavoro, all’accoglienza e all’integrazione, e la fiducia

– ben rappresentata dalle numerosissime segnalazioni e testimonianze di

collaborazione – da parte dei cittadini nei confronti della Polizia. Al

termine della mattinata, il Questore Dott.sa Dosi e il *Prefetto Dott.sa

Camporota* hanno consegnato gli encomi destinati agli agenti distintisi

per azioni di polizia. Fra questi anche tre poliziotti operanti presso

il Commissariato di Mirandola:

*Sovrintendente Capo Luigi Zottoli e Ispettore Raffaele Miele*: premiati

per aver sventato una rapina ad un’attività commerciale nello scorso

2021 e arrestato il reo in flagranza di reato. Il tutto nonostante la

resistenza all’arresto e le violenze con il quale il rapinatore tentava

di evitare il fermo.

*Agente Scelto Vincenzo Forciniti*: premiato per un intervento di

soccorso dove traeva in salvo tre bambini e il conducente di un autobus,

scivolato in un corso d’acqua a causa delle avverse condizioni

metereologiche nello scorso Ottobre 2020.

Presente alla Cerimonia, in rappresentanza dell’Amministrazione

Comunale, il Consigliere *Guglielmo Golinelli* che ha ringraziato – a

sua volta e a nome della Giunta – i tre valorosi poliziotti distintisi

per azioni di polizia.