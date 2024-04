DEF, FOTI (FDI): SITUAZIONE INTERNAZIONALE COMPLESSA, DOVEROSO FORNIRE DATI REALI

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

REALI

“Il documento di economia e finanza approvato oggi si basa su regole

vecchie, nonostante si abbiano regole nuove non ancora definite.La

situazione economica internazionale, non solo italiana, è particolarmente

complessa. Ci sono due guerre in corso e grande instabilità geopolitica: è

doveroso fornire dei dati reali. I 200mld sprecati a causa del superbonus

potevano essere investiti meglio, cioè in scuola, sanità, pensioni. Proprio

l’Oxford Economic ha asserito come il superbonus sia stata la peggior

misura fiscale degli ultimi 10 anni”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

ospite di Porta a Porta.

Roma, 9 aprile 2024

