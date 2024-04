Codacons su Antitrust uova di Pasqua Ferragni

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

9 aprile 2024

CHIARA FERRAGNI, CODACONS: ANTITRUST INDAGA SU UOVA DI PASQUA A SEGUITO DI

NOSTRO ESPOSTO

INFLUENCER AVREBBE GUADAGNATO 1,2 MILIONI DI EURO DA SPONSORIZZAZIONE. IN

BENEFICENZA SOLO 36MILA DONATI DA DOLCI PREZIOSI

SE ACCERTATI ILLECITI AVVIEREMO AZIONE DI RISARCIMENTO PER CONSUMATORI COME

FATTO CON PANDORO

L’Antitrust indaga sulle uova di Pasqua griffate Ferragni a seguito di

formale esposto presentato dal Codacons. Lo afferma l’associazione dei

consumatori.

Lo scorso 19 dicembre avevamo depositato un esposto a 104 Procure e

all’Antitrust segnalando il caso delle uova di Pasqua griffate Ferragni, e

sottolineando come si trattasse di una sponsorizzazione commerciale che

avrebbe fruttato in due anni la stratosferica cifra di 1,2 milioni di euro

all’influencer, a fronte di una donazione “elemosina” di appena 36mila euro

in favore del progetto benefico “I Bambini delle Fate”, per giunta eseguita

dalla società Dolci Preziosi e non dalla Ferragni, senza alcuna correlazione

fra le vendite delle uova e l’entità della donazione – spiega il Codacons –

Dopo la Procura di Milano, che ha aperto una indagine sul caso, ora anche

l’Antitrust ha accolto il nostro esposto.

E se saranno accertati illeciti, avvieremo come per il pandoro Balocco una

azione collettiva di risarcimento contro la Ferragni, chiedendo

all’influencer di rimborsare tutti gli acquirenti dell’uovo di Pasqua –

conclude l’associazione.