BARI, FOTI(FDI): COMMISSIONE D’ACCESSO ATTO DOVUTO

“La commissione d’accesso nel comune di Bari è un atto dovuto e non un

“atto di guerra”, come l’ha definita il sindaco Decaro. Si vuol far

intendere che la narrazione di questa vicenda sia stata strumentalizzata

dal centrodestra. Le primarie saltate sono un problema della coalizione del

centrosinistra, dopo che Conte si è sfilato, a seguito, e non prima, dello

scandalo di Bari. Il rischio è la disaffezione degli elettori dalla

politica: il dovere dei partiti è convincere l’opinione pubblica che

esistono poche mele marce, ma all’interno di un cestino di mele buone.

Bisognerebbe iniziare a diffidare delle liste civiche, nate una volta per

portare il meglio della società civile vicino alla politica. In molte

realtà sono diventate dei taxi per spregiudicati e pregiudicati”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

ospite di Porta a Porta.

Roma, 9 aprile 2024

*Jessica Saccone*

*Ufficio stampa Fratelli d’Italia*

*Gruppo Camera dei deputati*