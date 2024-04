(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 09 aprile 2024 Appalti, Mazzetti (FI): “Subito norme di coordinamento”

“Anche il TAR sulla nostra linea”

Roma, 9 apr. – “In una recente sentenza il TAR di Venezia si è espresso in modo affine alla linea che, come Forza Italia, avevamo portato avanti: una sentenza che ribalta l’ultimo intervento di ANAC, ribadendo che il compenso non è ribassabile”. Lo spiega in una nota l’On. Erica Mazzetti, membro VIII Commissione ambiente e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, riferendosi alla sentenza del TAR di Venezia del 3 aprile 2024. “Occorre trovare – ricorda – quanto prima un bilanciamento normativo tra tutela dei professionisti, dalla cui opera dipende la qualità dei cantieri, e sostenibilità economica dell’offerta”. “Ad ogni modo, attraverso l’apposita cabina di regia, il governo, come confermato anche in risposta a una mia recente question time, intende introdurre delle norme di coordinamento tra il nuovo Codice degli Appalti e l’equo compenso così da dirimere gli ultimi dubbi applicativi in materia che hanno prodotto diversi contenziosi”.

