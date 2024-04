(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 07 aprile 2024 FDI. CAMPIONE (FDI): AGGRESSIONE CONSIGLIERE FDI, IN TOSCANA TROPPE ZONE FRANCHE

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza al capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Prato, Claudio Belgiorno, vittima di pesanti minacce da parte di due pusher magrebini, mentre era impegnato in un presidio di legalità. È ora di stroncare queste condotte illegali, pericolose per la collettività, per troppo tempo ignorate dalle amministrazioni toscane, nel nome del buonismo e dell’accoglienza indiscriminata. Sono al fianco del consigliere Belgiorno e mi auguro che questo episodio non venga sottovalutato o addirittura ignorato dall’amministrazione locale”.

Lo dichiara susanna Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana e componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.

