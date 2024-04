Senato: FI, lunedì 8 aprile convegno su ddl per istituzione Parco Nazionale Fiume Ofanto

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

Si terrà lunedì 8 aprile, alle ore 11 in Sala Zuccari, a Palazzo Giustiniani, il convegno dal titolo “Dal Contratto dei Contratti al Parco Nazionale del Fiume Ofanto”. Al centro dell’incontro, la presentazione del disegno di legge per l’istituzione del Parco nazionale dell’Ofanto, promosso dal senatore azzurro Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio. All’iniziativa interverranno il senatore Maurizio Gasparri, presidente del gruppo di Forza Italia in Senato, il senatore Dario Damiani, il senatore Claudio Fazzone, presidente della Commissione ambiente di Palazzo Madama, la geologa Vera Corbelli, segretario generale dell’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, il sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, il coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Massimo Bastiani, l’architetto Marco Iacoviello, componente del Comitato di pilotaggio del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi, Francesca Di Lucchio, Presidente del Parco Naturale Regionale del Vulture. Interverranno inoltre i Comitati e le Associazioni territoriali.