Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 SCOMPARSA GAETANO PESCE, A FERRARA DAL 2021 LA SUA ICONICA OPERA

MONUMENTALE “MAESTÀ SOFFERENTE”, DONATA DALL’ARTISTA. IL SINDACO ALAN

FABBRI: “RICORDO E OMAGGIO INDELEBILE A QUESTO GRANDE E ORIGINALE ARTISTA,

ARCHITETTO E DESIGNER”

*Ferrara, 4 apr* – Gaetano Pesce è scomparso a New York all’età di 84 anni.

Architetto, artista e designer italiano, Pesce è stato un creatore

visionario che ha rivoluzionato il mondo dell’arte, del design e

dell’architettura con originalità e coraggio.

Una delle sue opere più celebri, intitolata “Maestà sofferente”, si trova a

Ferrara, nell’area antistante la fiera. Era stata donata nel 2021

dall’artista all’Amministrazione comunale. Si tratta di una scultura di

notevole valore, al tempo – prima della scomparsa dell’autore – stimata

intorno ai 300.000 euro, rappresentante una poltrona dalle sembianze

femminili trafitta da 400 frecce, con una palla poggiapiedi collegata ad

essa da una catena.

L’opera, alta 8 metri e pesante circa 4 tonnellate, è circondata da sei

sculture raffiguranti altrettante bestie feroci (leone, alligatore, tigre,

iena, cobra, lupo), alte mediamente 4 metri.

“La creazione di Pesce – che riprende in scala monumentale una delle sue

invenzioni più iconiche, la poltrona della serie UP – è stata concepita

come una metafora della violenza sulle donne, con le bestie circostanti che

rappresentano la crudeltà dell’uomo. In un tempo in cui si registrano

numerosi casi di femminicidio nel mondo e in Italia, l’opera esprime un

forte messaggio di denuncia. Ora avrà per la città un valore ancora più

forte e simbolico, in ricordo e omaggio a questo grande e originale

artista”, ricorda il sindaco di Ferrara *Alan Fabbri.*

L’opera era stata inaugurata non a caso proprio l’8 marzo 2021, alla

presenza oltre che del sindaco Alan Fabbri e del presidente del teatro

Comunale Michele Placido, anche del presidente della Fondazione Ferrara

Arte, *Vittorio Sgarbi,* che al tempo aveva ricordato: “Il Pil non cresce

senza la cultura. Ferrara dà il segno di una crescita attraverso

l’investimento in cultura ed è, oggi, la prima città d’Italia a onorare la

donna. Con la ‘Maestà Sofferente’ del grande Gaetano Pesce ha portato la

bellezza in periferia, proprio di fronte alla fiera”. Al tempo, in piena

pandemia, l’area fieristica era stata attivata come hub dei vaccini anti

Covid.

Dopo l’acquisizione, l’opera è stata inclusa nell’inventario delle

collezioni del Servizio Musei d’Arte, Gallerie d’Arte Moderna e

Contemporanea di Ferrara.

*Foto d’archivio dell’inaugurazione nel 2021 e della monumentale opera

“Maestà sofferente” allestita nei giardini della Fiera di Ferrara.*

