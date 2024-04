(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 Sanità: Laureti (Pd), appello degli scienziati condiviso, SSN va difeso

“In molti Paesi del mondo, ancora oggi nel 2024, se sei povero è vietato ammalarti. Tra il 1978 e il 2019 in Italia l’introduzione del Servizio sanitario nazionale, garantendo a tutte e tutti accesso gratuito alle cure, ha prodotto un incremento dell’aspettativa di vita da 73,8 a 83,6 anni. Un miglioramento epocale, il più consistente dei Paesi ad alto reddito. L’appello di 14 scienziati per difendere il SSN e la qualità e accessibilità delle sue prestazioni va perciò non solo accolto, ma fatto totalmente nostro e il più possibile condiviso, altrimenti lo spettro di una sanità a pagamento come negli Stati Uniti si farà sempre più vicino. Il diritto per tutte e per tutti di accesso alle cure è non solo questione sanitaria, ma principio di equità e civiltà che tutela le persone e fa grande e rispettata l’Italia nel mondo: difendiamolo!”. Così su X Camilla Laureti, europarlamentare dem e componente della segreteria nazionale del Partito democratico.

